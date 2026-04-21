Un herido tras la salida de la vía y vuelco de un turismo en Zamora capital

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente en Zamora - 112CYL

ZAMORA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora tras resultar herido esta noche al volcar un turismo en Zamora capital, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 02.45 horas de este martes, 21 de abril, cuando se informó de la salida de vía y vuelco de un turismo a la altura del número 33 de la Avenida Zamora, en Zamora capital, donde había resultado herido un varón de unos 60 años.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario atiende al conductor, que fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.