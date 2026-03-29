Herido seminconsciente un joven de 19 años tras una agresión en Burgos

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

BURGOS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido y se encuentra seminconsciente tras una agresión ocurrir a la altura del número 56 de la calle Vitoria, en Burgos capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.30 horas de este domingo, 29 de marzo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre la agresión y la situación del herido, por lo que ha avisado a Policía Local de Burgos, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido en el lugar a un varón de 19 años al que se ha trasladado en UVI móvil al Hospital de Burgos.