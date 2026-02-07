Herido tras sufrir quemaduras en un incendio en una vivienda de León

   LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 61 años ha resultado herido tras haber sufrido quemaduras en un incendio que se ha originado en la chimenea de una vivienda de la calle Ejército del Aire de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.24 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un incendio en el número 38 de la mencionada calle, donde un hombre había sufrido quemaduras.

   La sala de operaciones del 112 ha dado avisado del suceso a los bomberos de León, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

