Herido un trabajador de 24 años cae desde una altura de dos pisos en Frades de la Sierra (Salamanca)

FRADES DE LA SIERRA (SALAMANCA), 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 24 años ha resultado herido tras caer desde una altura de dos pisos cuando colocaba unos canalones en Frades de la Sierra (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.51 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente laboral en la plaza de Gabriel y Galán de Frades de la Sierra, donde un trabajador que estaba colocando unos canalones se había caído desde dos pisos de altura.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario para atender al varón, de 24 años.