Herido un trabajador de 26 años en Burgos tras caerle un tabique encima

BURGOS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 26 años ha resultado herido al caerle encima un tabique en una vivienda en la que estaba trabajando, según informa el 1-1-2 a Europa Presss.

Los hechos se han producido a las 14.57 horas en la calle Eduardo Martínez del Campo. Los cascotes del tabique han caído encima al trabajador que ha quedado atrapado por un pie.

El servicio de emergencias ha avisado a Policía Local y Bomberos de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Los facultativos han atendido en el lugar de los hechos al varón que ha sido trasladado al hospital de Burgos.