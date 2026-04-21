Herido un trabajador tras caerle una rama en una zona de monte en Vinuesa (Soria)

Auxilio a un trabajador herido en un monte en Vinuesa (Soria). - JCYL

VINUESA (SORIA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un trabajador que ha resultado herido tras caerle una rama en una zona de monte en Vinuesa (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.38 horas, cuando se una llamada al 112 informaba de que un trabajador de unos 30 años había resultado herido al caerle una rama cuando trabajaba en una zona de monte en la subida a Santa Inés, en Vinuesa (Soria). Según la información del alertante, el varón se encontraba inconsciente en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente mediante la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y, por otro lado, hasta el lugar ha acudido un agente medioambiental que se encontraba por la zona.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa doble entre los árboles, ya que se trataba de una zona muy boscosa. En el lugar, han inmovilizado al herido con un collarín y una camilla de tablero espinal. A continuación, se le ha izado al helicóptero en camilla con grúa acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha trasladado al herido hasta el campo de fútbol de Vinuesa, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl. Allí esperaba personal sanitario que ha colaborado con los rescatadores en la estabilización del paciente. Finalmente, un helicóptero medicalizado de Sacyl ha evacuado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.