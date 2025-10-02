Herido un trabajador tras sufrir un accidente y quedar atrapado por un montón de pieles en Arcenillas (Zamora)

ARCENILLAS (ZAMORA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador ha resultado herido tras sufrir un accidente y quedar atrapado bajo un montón de pieles en una empresa ubicada en el término municipal de Arcenillas (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 9.36 horas, cuando se ha informado al 112 de un accidente en una empresa situada en el kilómetro 4,5 de la carretera Zamora-Fuentesaúco, en Arcenillas, donde un trabajador había resultado herido y se encontraba atrapado por un montón de pieles.
El 112 ha informado a los bomberos de la Diputación de Zamora, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. Posteriormente, los alertantes informaban de que habían conseguido liberar al herido, aunque los bomberos se han acercado a la zona al estar ya muy próximos.
Finalmente, la UVI móvil desplazada al lugar ha trasladado al trabajador herido al Complejo Asistencial de Zamora.