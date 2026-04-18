Herido un trabajador tras sufrir un accidente con un toro mecánico en Doña Santos (Burgos)

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BURGOS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 30 años ha resultado herido tras sufrir un accidente con un toro mecánico en una empresa situada en la calle Carretera, en la localidad de Doña Santos (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 10.10 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso que alertaba de que un varón presentaba una herida profunda en una pierna como consecuencia de un accidente laboral.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado los recursos necesarios para atender al herido.

Una vez en el lugar, el personal sanitario ha atendido al trabajador que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos para recibir atención especializada.