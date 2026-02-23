Herido en Valladolid el ocupante de una moto e investigado su conductor al caerse cuando hacían un 'caballito'

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ocupante de una motocicleta, que se cayó cuando el conductor realizaba un 'caballito' en la calle Propano de Valladolid, resultó herido leve mientras que la Policía Municipal le levantó acta al segundo de ellos por presunta conducción temeraria.

Los hechos, según han informado fuentes de la Policía y del Servicio de Emergencias 112 se produjeron en torno a las 00.30 horas de este sábado.

En el marco de labores de vigilancia frente a carreras ilegales en el polígono de San Cristóbal, donde se han dado últimamente episodios de este tipo, agentes de la Policía Municipal tuvieron conocimiento de la caída de dos personas que iban en motocicleta, de las cuales el copiloto había resultado herido leve, con dolor en la rabadilla, según ha precisado el 112.

La Policía ha apuntado que el equipo de atestados intervino por una presunta conducción temeraria, ya que el piloto de la motocicleta había realizado un 'caballito' --levantar la moto sobre la rueda trasera-- antes de sufrir la caída.

Dentro de este operativo llevado a cabo en la noche del viernes al sábado, la Policía Municipal también denunció al titular de un vehículo por deficiencias en faros, escape y neumáticos.