Herido un varón de unos 55 años en un accidente de tráfico en la A-6 en San Vicente del Palacio (Valladolid)

SAN VICENTE DEL PALACIO (VALLADOLID), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha resultado herido este lunes como consecuencia de la salida de vía y vuelco posterior de un turismo, ocurrido en la autovía A-6 a su paso por San Vicente del Palacio (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 9.14 horas de este lunes, cuando una llamada ha informado al 112 de la salida de vía y vuelco de un turismo, que circulaba por el kilómetro 149 de la autovía A-6, en el término municipal de San Vicente del Palacio.

Los alertantes han señalado que el varón, de unos 55 años, se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

El personal sanitario atendió al herido que fue trasladado en UVI móvil al hospital de Medina del Campo.