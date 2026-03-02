Herido un varón de 72 años tras salirse de la vía un coche y chocar con el quitamiendos en Corcos (Valladolid)

Vehículo siniestrado en Corcos del Valle (Valladolid). - EUROPA PRESS

CORCOS DEL VALLE (VALLADOLID), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 72 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras salirse de la vía un turismo y chocar contra el quitamiedos en la A-62, a la altura de Corcos del Valle (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y testigos presenciales.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 16.40 horas, cuando se ha avisado al 112 de la salida de vía de un turismo que ha colisionado posteriormente contra el quitamiedos cuando circulaba a la altura del kilómetro 109 de la autovía A-62, sentido Valladolid.

Los alertantes informaban de un herido, un varón de unos 70 años, que se encontraba consciente. Una vez se tuvo conocimiento del accidente, se ha avisado a la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico al lugar, que finalmente ha trasladado al hombre, de 72 años, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.