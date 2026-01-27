Herido un varón tras la colisión de un turismo contra un jabalí en la CL-629 en Valle de Mena

Publicado: martes, 27 enero 2026 12:20
BURGOS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 37 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Cruces (Vizcaya) tras herido en la colisión de un turismo contra un jabalí ocurrida a primeras horas de la mañana de este martes, 27 de enero, en la carretera CL-629 a su paso por Valle de Mena (Burgos).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las 06.38 horas en el kilómetro 104 de la CL-629, entre Maltrana y Ungo, en el término municipal de Valle de Mena.

Los alertantes informaron de que una persona había resultado herida, se quejaba de un golpe en la espalda y estaba atrapada por una pierna en el interior del vehículo.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos, que movilizaron a los voluntarios de Medina de Pomar dependientes de la Diputación, al 1-1-2 del País Vasco que activó a los Bomberos de Balmaseda/Zalla, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Valle de Mena.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la persona herida, un varón de 37 años que fue trasladado más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital de Cruces (Vizcaya).

