Herido un varón tras una explosión en un cuarto de calderas en Camponaraya (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha resultado herido con una brecha y lesiones tras una explosión en el cuarto de calderas de un bloque de viviendas de la Travesía Palomar Valiña de Camponaraya (León), que ha producido un incendio, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.17 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas en las que se avisaba de la explosión y se solicitaba asistencia para un varón herido con una brecha en la cabeza y lesiones en la cadera.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ponferrada, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, y a empresas suministradoras de gas.

Finalmente, emergencias Sanitarias ha atendido a un varón de unos 60 años, a quien han trasladado después al Hospital de Ponferrada.