Herido un varón tras ser atropellado en la avenida Santander de Valladolid

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido tras ser atropellado por un vehículo a la altura del número 169 de la avenida Santander de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.33 horas del sábado, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 atendió varias llamadas en las que se informaba del atropello y de que el varón había resultado herido con un fuerte golpe en la cabeza.

El 1-1-2 avisó a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Finalmente, el equipo médico en el lugar atendió al herido y lo trasladó al Hospital Clínico Universitario de Valadolid.