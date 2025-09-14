Heridos dos jóvenes en la salida de vía de un turismo en Mota del Marqués (Valladolid)

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 24 y 25 años han resultado heridos este domingo tras salirse de la vía con un turismo en el kilómetro 206 de la A-6, en sentido Madrid, a la altura de la localidad vallisoletana de Mota del Marqués, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 16.15 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido el aviso del suceso. Los ocupantes estaban conscientes y habían logrado salir del vehículo, aunque se ha solicitado asistencia sanitaria en el lugar.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, los dos jóvenes han sido trasladados al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.