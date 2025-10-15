Heridos dos trabajadores tras caer de unos tres metros de altura en un polígono de Villadangos (León)

VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores, de 41 y 45 años, han resultado heridos tras caer de una altura de tres metros al ceder el suelo de una estructura en la que trabajaban en el polígono V-2 de Villadangos del Páramo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.02 horas, cuando una llamada al 112 ha informado de un accidente laboral en Villadangos del Páramo, en León. En la llamada se avisaba de que dos trabajadores habían sufrido una caída desde unos tres metros de altura al vencer el suelo de la estructura en la que se encontraban trabajando en el polígono industrial V-2.

Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos.

Las víctimas son dos varones de 41 y 45 años que presentaban dolor en la muñeca y en el hombro, respectivamente. En el lugar, los heridos son atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.