Herramienta informática por valor de 470.000 euros para digitalizar de la gestión patrimonial de CyL

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la aprobación de un gasto de 468.658 euros para la contratación del suministro de infraestructura para el almacenamiento y respaldo de información digital no estructurada del Proyecto KHN-Knowledge Heritage Network (Red de Conocimiento del Patrimonio).

Esta iniciativa tiene como objetivo general transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural en una digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva. Está financiada con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

Los mecanismos de gestión del patrimonio cultural basados en herramientas digitales se revelan como claves de eficiencia y sostenibilidad a largo plazo y en todo el ámbito territorial. En la búsqueda de cotas suficientes de sostenibilidad económica y de eficiencia técnica en las políticas públicas de gestión del patrimonio cultural, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está desarrollando mecanismos de gestión basados en herramientas digitales, a través de actuaciones como la Plataforma Digital para la Gestión Inteligente del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el citado proyecto Red de Conocimiento del Patrimonio KHN RETECH, que sirve para favorecer la evolución de una gestión tradicional del patrimonio cultural hacia un modelo digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva.

El proyecto KNH 'Knowledge Heritage Network' incluye una serie de actuaciones altamente innovadoras desde el punto de vista tecnológico en relación con el patrimonio cultural, que desplegarán sus efectos desde varias perspectivas: de dinamización económica, de cohesión social y de capacitación digital de personas e instituciones que, a su vez, redundarán en la mejora de la eficiencia de los servicios públicos. Básicamente, se trata de apoyar la asimilación y aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías y herramientas digitales en un ámbito, hasta el momento, poco permeable a ellas.

En el marco del citado proyecto KHN se hace necesaria la contratación del suministro de infraestructura para el almacenamiento y respaldo de información digital no estructurada necesaria para el desarrollo de este proyecto. El objeto del contrato es el suministro de dos servidores de almacenamiento de información en red, que trabajarán de manera sincronizada para alcanzar una capacidad de almacenamiento de 1.005 TB, junto con un sistema de copias de seguridad, servicios de instalación y configuración. Estos servidores almacenarán y pondrán a disposición de los distintos sistemas informáticos y técnicos de patrimonio cultural toda la información que se genere en el marco del proyecto que no sea susceptible de almacenamiento en bases de datos.

EL PROYECTO KHN

La Junta de Castilla y León promueve y coordina el proyecto KNH- Knowledge Heritage Network, dentro de las iniciativas RETECH-Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y en el que participan también las comunidades autónomas de Aragón y Galicia. El presupuesto total del proyecto es de 15.948.665 euros y su plazo de ejecución llega hasta 2026.

En Castilla y León, al igual que en las otras comunidades participantes, el patrimonio cultural constituye un sector estratégico desde diversos puntos de vista: económico, social y cultural, con una alta dispersión del patrimonio, limitada asimilación de tecnologías digitales en el sector, y notable diferencia entre los entornos rurales y urbanos, con la necesidad de reactivación de las zonas rurales o en riesgo de despoblación.

La tecnología añade valor económico al sector del patrimonio y el material cultural digitalizado puede utilizarse para mejorar la experiencia de los visitantes, desarrollar contenidos pedagógicos, documentales, aplicaciones turísticas y juegos. Además, las nuevas tecnologías también pueden ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión y conservación del patrimonio.