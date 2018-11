Herrera dice que Junta ejerció de forma correcta sus competencias sobre las cajas aunque no siempre fueron claras

Publicado 13/11/2018 18:24:16 CET

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido este martes que el Ejecutivo regional ejerció "correctamente" sus competencias respecto a las extintas cajas de ahorro de la Comunidad a pesar de que, según ha admitido también, no siempre fueron claras y ha recordado que estaban limitadas por el regulador y por el supervisor estatal, a lo que ha añadido que en casos concretos como las preferentes la Junta tenía limitadas sus competencias.

De este modo ha respondido el presidente de la Junta al portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, que se ha recordado que, salvo PP y PSOE, el resto de los grupos parlamentarios han coincidido al apuntar que la Junta tuvo "algún grado de responsabilidad" en la desaparición de las cajas de ahorros.

Tras expresar el "máximo respeto" al dictamen de la Comisión de Investigación sobre las cajas que espera "con interés", Herrera ha acusado a Fernández de mantener a día de hoy las mismas conclusiones que adelantó cuando se iniciaron las comparecencias en la citada comisión por lo que ha lamentado la pérdida de tiempo y de recursos públicos por el "puro postureo" e "interés electoral" de Fernández al que ha recordado que el programa electoral de Podemos de 2015 no hacía referencias a las cajas.

Herrera ha acusado a Fernández de actuar "al dictado" de su jefe de filas, Pablo Iglesias, para insinuar sobre la amistad del secretario general de Podemos con las entidades financieras que le han dado un "trato preferente" para la adquisición de su chalet y para recordar que Podemos ha duplicado el impuesto de las hipotecas en Aragón.

El presidente de la Junta se ha reafirmado en que el Gobierno de Castilla y León actuó con "anticipación" y "con rigor" cuando planteó cambios en el sistema de las cajas en el año 2007 a través de un modelo que, además del apoyo de PP y PSOE, estaba respaldado por Cecale, CCOO y Csica.

"No era un capricho político sino el fruto de un debate serio y riguroso", ha defendido Herrera, que ha valorado que la Junta no se haya limitado a "llorar sobre la leche derramada" sino que haya apostado por llegar a acuerdos con los integrantes del nuevo mapa financiero con la puesta en marcha de la Lanzadera Financiera con "resultados del todo satisfactorios".

Tras este cara a cara Fernández se ha levantado de su escaño para entregar a Herrera documentación sobre las conclusiones de la Comisión de Investigación de las cajas que confirman, a su juicio, el espolio y el saqueo de las cajas en las que pactaban PP y PSOE a los que ha acusado de haber amparado los derroches, el despilfarro y el descontrol de los órganos de gestión mientras hacían el Don Tancredo y permanecían "ciegos, mudos y sordos".

Fernández ha parafraseado a Maquiavelo para reprochar el mal ejemplo de la Junta por no haber cumplido sus propias leyes para acusar a Herrera, "que no es un iletrado", de no haberse interesado por lo que ocurría en las cajas.

Por último, ha aprovechado para reprochar a Herrera que con su comparación con una muñeca diabólica en el anterior pleno hace un "flaco favor" a la política y a la sociedad convencido de que fue una "expresión machista".