Hierro defiende la reducción del 33% en partidas para sindicatos y recuerda que el pacto contempla llegar a 50%

Rechaza anterior ilegalidad y añade: "En ningún sitio está escrito que los sindicatos tengan que percibir 12 millones de euros en subvenciones" VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha defendido este jueves la disminución del 33 por ciento de las aportaciones económicas destinadas a los sindicatos y a las organizaciones empresariales consignado en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 y que el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, también de Vox, cifró en torno a los cuatro millones de euros.

Hierro ha recordado que se trata de un paso en el cumplimiento del pacto de gobierno en Castilla y León rubricado en junio por PP y Vox y que contempla "por escrito" una reducción de hasta el 50 por ciento de las subvenciones a los sindicatos.

En este sentido, ha reconocido que a su grupo parlamentario le hubiese gustado que esas minoraciones "fuesen más" si bien ha destacado que se haya llegado al 33 por ciento en el primer presupuesto conjunto de PP y Vox.

"Entendemos que lo correcto y lo bueno sería que fuese progresiva --la reducción-- a lo largo de la legislatura, pero estamos satisfechos en principio con que se haya cumplido esta parte del acuerdo", ha asegurado tras lo que ha recordado que la aspiración de los de Santiago Abascal es llegar al cien por cien en la reducción de las subvenciones a los sindicatos, a la patronal y a los partidos políticos. "De hecho --ha reivindicado-- así lo hemos llevado varias veces al Congreso de los Diputados y somos los únicos que hemos respaldado esta medida".

Hierro ha defendido por otro lado que la sentencia en contra del Gobierno PP-Vox en la anterior legislatura por los recortes a los sindicatos no se debió a una ilegalidad por parte de la Junta y sí a una "falta de justificación de la reducción de las subvenciones" y ha asegurado en este sentido que su partido reclamó a la Junta que recurriese la sentencia.

"Lo que decía era que no había habido una justificación para reducir esas subvenciones, no que fuese ilegal quitar las subvenciones, que es otra cosa. En ningún sitio está escrito que los sindicatos tengan que percibir en Castilla y León 12 millones de euros de subvenciones", ha aseverado.

"No hay nada escrito, no está escrito que los sindicatos tengan que percibir 12 millones de subvenciones de dinero del bolsillo de todos los ciudadanos en Castilla y León. Se les han reducido cuatro millones, por lo tanto tenemos una reducción del 33 por ciento y sí está escrito que en el acuerdo de gobierno se recoge que esa reducción tiene que ser efectiva a partir del primer presupuesto", ha añadido en su reflexión.