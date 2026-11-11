Hierro (Vox) acusa a los sindicatos de ser "las milicias de Sánchez" y querer interferir en las elecciones

David Hierro (Vox) tacha a los sindicatos de "milicias de Sánchez" y quieren "interferir en estas elecciones" con la huelga del 11N - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha cargado contra los sindicatos, a los que ha calificado como "las milicias de Pedro Sánchez", y ha lamentado que con esta huelga general quieran "interferir en las elecciones próximas elecciones generales".

"Ahora mismo hay casi más gente en su puesta de trabajo que manifestantes por la calle", ha ironizado el líder de los de Santiago Abascal en Castilla y León, al tiempo que ha señalado que el día ha sido un "pinchazo general".

"Vox también trabaja", ha asegurado, además de apuntar que defienden "el derecho a trabajar, que es el derecho que ejecutan la mayor parte de los ciudadanos de España y de Castilla y León, porque los sindicatos ya no engañan a nadie".

Hierro ha añadido que el presidente del Gobierno ha intentado "interferir con la acampada de Sol, intenta interferir con el CIS, incluso en el censo a través de un fraude con la Ley de Nietos y eso ya no se lo traga nadie.

"Estamos ante una anomalía democrática más de este gobierno, estamos ante algo que es absolutamente extraordinario en cualquier proceso electoral, limpio, transparente y estamos ante una situación que los ciudadanos debemos parar el 29 de noviembre", ha incidido.

El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico también se ha preguntado "dónde estaban los sindicatos cuando hubo un golpe de estado en Cataluña" o "cuando después de ese golpe de Estado, se amnistió a los golpistas".

"Estaban callados como muertos y hoy salen a montar esta pantomima", ha censurado, para después recordar que en Salamanca "el único plan de vivienda que ha traído el Gobierno es el del centro de inmigración ilegal de Puente Ladrillo".

Finalmente, ha subrayado que "la tendencia que dan todas las encuestas es que cuanto más fuerte sea Vox, más garantía hay de echar a Pedro Sánchez".