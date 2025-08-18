Hierro (VOX) lamenta el último fallecimiento de una persona en la lucha contra los "malditos" incendios

Mensaje en 'X' del portavoz del Grupo Palemantario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro. - VOX

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de un varón de 57 años la pasada noche en Espinoso de Compludo (León) tras volcar una autobomba en las labores de extinción que se llevan a cabo en esta zona.

"Otra persona que se ha dejado la vida por terminar con los malditos incendios", ha señalado el portavoz parlamentario en un un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X' (@davhierro) recogido por Europa Press.

Hierro, quien ha añadido que "ojalá sea la última", ha expresado las "más sinceras condolencias" del Grupo Parlamentario.