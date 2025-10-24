Hikari conmueve con 'Rental Family', una comedia dramática sobre la soledad y la elección de la familia

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta japonesa Hikari ha emocionado al público de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con 'Rental Family', una comedia dramática que ha combinado humor, ternura y melancolía para reflexionar sobre la soledad, los vínculos humanos y la familia.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la cinta ha llegado este viernes a España en la Sección Oficial Fuera de Concurso de Seminci con un mensaje que la directora ha querido compartir en vídeo antes de su proyección: "Aunque la historia pueda parecer inusual en Occidente, su propósito es recordar que nuestra verdadera familia es aquella que elegimos y acompaña".

El filme sigue a Philip (interpretado por un sensible Brendan Fraser), un actor estadounidense que lleva siete años viviendo en Tokio y que sobrevive a base de audiciones frustradas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar para Rental Family, una agencia que alquila intérpretes para encarnar familiares, amigos o parejas en situaciones personales.

En ese peculiar escenario, Philip se convierte en padre, esposo o compañero de desconocidos que buscan llenar vacíos afectivos. Entre ellos, una madre soltera que le contrata para interpretar al padre ausente de su hija, Mia (Shannon Gorman), en una historia que acaba desbordando los límites entre la ficción y la verdad.

Con un tono cálido, entre la ironía y la emoción contenida, Hikari convierte una premisa surrealista en un retrato profundamente humano. A través de la mirada de Philip --un extranjero que intenta comprender y ser comprendido--, 'Rental Family' explora distintas situaciones para sobrevivir a la soledad.

A traves de este viaje de dos horas, la cineasta reflexiona sobre la sinceridad emocional y la necesidad de sentirse visto en un escenario donde "los adultos siempre mienten porque es más sencillo que decir la verdad".

El guion, coescrito por Hikari y Stephen Blahut, juega con la frontera entre la comedia y el drama, mientras la fotografía de Takurô Ishizaka convierte Tokio en un personaje vivo, una ciudad inmensa donde el bullicio convive con el vacío.

Con 'Rental Family', Hikari ha logrado una obra que desarma desde la sencillez. Una historia sobre el anhelo de pertenecer, la fragilidad del afecto y la búsqueda de la verdad en un mundo que, a menudo, miente para no romperse.