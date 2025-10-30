'Historia de nuestro cine' viaja a Seminci con un especial dedicado a Miguel Delibes este viernes

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Historia de nuestro cine' de RTVE se desplazará este viernes a Valladolid para grabar un especial desde el Teatro Calderón, dentro de la programación de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), dedicado al escritor vallisoletano Miguel Delibes y centrado en las adaptaciones cinematográficas de su obra.

Para la ocasión, el programa recuperará la película 'El disputado voto del señor Cayo' (Antonio Giménez-Rico, 1986), basada en la novela homónima de Delibes, que obtuvo la Espiga de Plata en la Seminci de 1986.

La cinta narra la historia de Rafael, un joven diputado socialista que, tras la muerte de un amigo, rememora la campaña electoral de 1977 y su encuentro con el señor Cayo, un campesino profundamente arraigado a su tierra.

En el coloquio posterior a la proyección participarán Elisa Delibes, hija del escritor; el guionista Rafa Cobos, que compite este año en la Sección Oficial con su primer largometraje como director, 'Golpes'; y el crítico cinematográfico Luis Martínez.

La presentación de la película correrá a cargo de la crítica vallisoletana Marta Medina, colaboradora habitual del programa, que además participa en esta edición de la Seminci con la proyección de su documental 'El último arrebato' y como miembro del Jurado de la Sección Castilla y León en Corto.

Con esta emisión especial, RTVE refuerza su presencia en la Seminci y homenajea a una de las figuras más destacadas de la literatura española.