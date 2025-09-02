Histrión Teatro, Nostraxladamus y La Pera Llimonera, premios del Público de la XXVIII Feria de Teatro de CyL.

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Histrión Teatro, Nostraxladamus y La Pera Llimonera han sido las merecedoras de los galardones en las tres categorías de sala, calle y público familiar, respectivamente de los Premios del Público de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León convocados por la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Gema Matarranz ha sido la encargada de poner en escena el pasado jueves 'Dysphoria', un trabajo en el que la actriz se adentraba en el asunto de la identidad de género desde la postura de una madre. La obra, firmada por la compañía andaluza Histrión Teatro con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya, ha convencido al público que, con sus votos, le ha otorgado el premio de mejor espectáculo de sala en esta edición de la Feria.

Uno de los 11 estrenos absolutos de este año era 'Rumbo Latòti', una aventura circense que se ha desarrollado el martes y miércoles en los Jardines de Bolonia de Ciudad Rodrigo en un barco tripulado por acróbatas y músicos. Esta producción de la compañía oscense ha sido la más votada en la categoría de mejor espectáculo de calle.

Finalmente, dirigido por Toni Alba, autor del texto junto a Pere Casanovas y Pere Romagosa, 'RUCS, El maleficio del brujo' ha sido el elegido en la categoría de mejor espectáculo familiar. La compañía catalana La Pera Llimonera reinterpretaba en esta producción el mundo de los cuentos de la mano de dos comediantes que van de pueblo en pueblo.

La propuesta fue la primera de las dirigidas específicamente a niños a partir de 4 años de las programadas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de la localidad salmantina. Otro de los premios de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, el que concede ARCA, el Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo, ha recaído en 'Caricature', la performance itinerante de formas animadas, teatro, acrobacias y manipulación de objetos de la compañía portuguesa PIA (Projectos de Intervenção Artística).

El trabajo ha convencido a la cita aguilarense "por su línea artística de intervención y uso del espacio público, defendiendo el acceso del arte para todas las personas y remarcando el valor humano, social y de encuentro con las artes escénicas", según han asegurado desde la organización de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo en un comunicado recogido por Europa Press.

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, la Feria de Teatro de Castilla y León, con sede en Ciudad Rodrigo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca y la gestión y coordinación de la Asociación Cultural Civitas.

Este año ha contado con el apoyo el Instituto de las Mujeres y el Gobierno de Aragón, que se sumaban al habitual del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Junta de Extremadura, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE).