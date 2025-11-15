Un hombre afectado por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Santiz (Salamanca)

SALAMANCA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio que se ha registrado en una vivienda de la calle Palacios de la localidad salmantina de Santiz, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Salamanca, a Bomberos de Diputación y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón afectado por inhalación de humo de 67 años de edad.