Un hombre afectado por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Villarcayo (Burgos)

BURGOS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio que se ha registrado en una vivienda de la calle Rosario de Bocos, en el término municipal burgalés de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.49 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio en un edificio de dos plantas en el que se veían llamas en el tiro de la chimenea.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias Sacyl para atender al hombre que había sufrido inhalación de humo.