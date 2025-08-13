Un hombre fallecido en una colisión entre dos turismos en Sasamón (Burgos)

BURGOS, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en una colisión entre dos turismos registrada a primera hora de este miércoles en el kilómetro 132 de la autovía A-231, en sentido Burgos, a la altura de Sasamón (Burgos), según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 06.49 horas, momento en el que varias llamadas han alertado de la presencia de uno de los vehículos implicados en llamas, sin poder inicialmente confirmar si había personas en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental.

Emergencias Sanitarias ha confirmado posteriormente el fallecimiento de un varón -del que no se disponen por el momento más datos- en el turismo que había ardido. Además, se ha atendido a otro hombre de 25 años, que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Burgos. La UVI móvil activada no ha llegado llegó a intervenir al no ser finalmente necesaria.

La Guardia Civil de Tráfico instruye las diligencias para esclarecer las causas del accidente.