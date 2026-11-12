Un hombre herido tras ser atropellado por un autobús urbano en León

LEÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este jueves tras ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 12 de la Avenida Ramón y Cajal, en León capital, según ha informado la Policía Local.

El suceso se ha producido a las 19.22 horas, cuando la Policía Local ha comunicado el atropello y se ha solicitado asistencia sanitaria para el peatón.

El aviso se ha trasladado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.