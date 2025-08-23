Un hombre herido tras sufrir una caída en el río Duero en Zamora

ZAMORA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido tras haber sufrido una caída al río en la zona de Las Aceñas, en la compuerta, en Zamora, según datos del 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10.25 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del sucesos y solicitaba asistencia para el varón que no podía salir y le estaban sujetando para que no se desplazase.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del accidente a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Zamora, al Centro Coordinador de Emergencias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

Los facultativos de Sacyl, a su llegada, han atendido al herido, un varón de 59 años, a quien han trasladado posteriormente al Complejo Asistencial de Zamora.