Un hombre herido tras volcar el tractor que conducía en Espinosa de Cervera (Burgos)

BURGOS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras volcar el tractor que conducía en el kilómetro 28 de la carretera BU-910, en Espinosa de Cervera (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 11.30 horas de este sábado, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del vuelco del tractor y ha solicitado asistencia para su ocupante.

El varón se encontraba aturdido a consecuencia del accidente y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado recursos al lugar para atender al herido.