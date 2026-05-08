El hospital de Salamanca pone en marcha el proyecto 'Mami Tour' para humanizar el proceso previo al parto

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) pone en marcha el proyecto 'Mami Tour' para humanizar el proceso previo al parto - CAUSA

SALAMANCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha consolidado dentro de sus líneas de humanización el proyecto 'Mami Tour', una iniciativa dirigida a mujeres embarazadas y sus acompañantes con el objetivo prioritario de ofrecer cercanía y seguridad en los momentos previos al parto.

Esta actividad está organizada desde la consulta de Lactancia Materna, en coordinación con las matronas de Atención Primaria, quienes informan a las familias para que puedan acceder a la visita, según ha informado el servicio de Comunicación del hospital en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto nace con la vocación de disminuir los miedos y la ansiedad que suele generar el proceso del nacimiento, permitiendo que las familias se encuentren cómodas con el entorno hospitalario antes del ingreso.

Durante la visita, los participantes pueden resolver dudas técnicas y logísticas, lo que favorece un clima de confianza previo al parto con el equipo asistencial.

El 'Mami Tour' se centra en el conocimiento de los tres espacios clave para el proceso del parto y postparto: los paritorios, la unidad de Obstetricia y UCI Neonatal y Cuidados Intermedios.

El recorrido se realiza en compañía de diferentes profesionales que se encargan del proceso: una matrona, una TCAE de Obstetricia y una enfermera de las unidades de Neonatos, quienes explican el funcionamiento de cada área y los protocolos de cuidados.

Tras su inicio el pasado 24 de marzo, el 'Mami Tour' ha quedado establecido de forma permanente en el hospital, y se realiza todos los martes.

Con esta acción, el hospital de Salamanca "reafirma su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria, poniendo el foco en el bienestar emocional de la madre y el recién nacido" han finalizado desde el centro sanitario salmantino.