Al hospital un trabajador del Servicio de Limpieza de Salamanca tras chocar una barredora contra una glorieta

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 55 años, trabajador del Servicio Municipal de Limpieza de Salamanca, ha sido trasladado al hospital este domingo tras chocar la barredora que conducía contra la glorieta de la Charrería, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 11.03 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del choque de la barredora con la glorieta y se solicitaba asistencia para el conductor, quien se encontraba mareado.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente, la ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha trasladado a este herido al Hospital de Salamanca.