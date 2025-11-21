El Hospital Veterinario de la ULE practica cirugías equinas de última generación en vías respiratorias altas

Imagen de una de las cirugías equinas practicadas en el Hospital Veterinario de la ULE en el congreso internacional 'Upper repiratory tract surgery'. - ULE

El Hospital Veterinario de la Universidad de León (ULE) ha acogido la práctica de innovadoras cirugías en vías respiratorias altas en équidos dentro del congreso internacional 'Upper repiratory tract surgery', organizado por el Hospital Veterinario en colaboración con Humeco y la Fundación General de la ULE y de la Empresa (Fgulem).

Según ha explicado la organizadora del congreso, Débora Jorge Casado, se han llevado a cabo cuatro sesiones prácticas con cadáveres en las que se han aplicado técnicas de última generación. Entre ellas ha destacado una laringoplastia con implante 3D de la marca Artrex, fijado con tornillo y botones de titanio, una de las opciones más recientes para tratar la parálisis laríngea.

También se ha practicado la técnica tie-forward, que eleva la laringe para abordar problemas de desplazamiento del paladar, empleando suturas reforzadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado le ULE.

Asimismo, los asistentes han realizado una hiobertevrotoía para tratar micosis en las bolsas guturales, con procedimientos de embolización mediante balón o coils, propios del intervencionismo vascular.

El programa práctico se ha completado con trepanaciones y sinoscopias en los senos paranasales mediante endoscopio flexible y con la creación de flaps sinusales para acceder y tratar masas, realizar lavados o practicar extracciones dentarias a través del seno.

Además, se ha efectuado una laringotomía para la retirada de cuerdas vocales y ventrículos y una cirugía en un caso real mediante láser de diodo por vía transendoscópica para la eliminación de las cuerdas vocales.

"Las valoraciones han sido muy positivas, con un resultado satisfactorio tanto para asistentes como para ponentes", ha subrayado Jorge Casado, que ha añadido que la organización y preparación del curso han tenido "una gran acogida".