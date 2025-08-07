Hospitalizado años tras ser arrollado por un turismo en Palazuelos de Muñó

Archivo - Helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León. - 112 CYL - Archivo

BURGOS 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital de Burgos tras ser atropellado por un turismo a primera hora de la mañana de este jueves 7 de agosto, en la carretera BU-101 a la altura del término burgalés de Palazuelos de Muñó.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.49 horas cuando se informó al 112 de un atropello en el kilómetro 15 de la BU-101 en Palazuelos de Muñó donde, según el alertante, un varón de unos 70 años había resultado herido tras ser arrollado por un turismo.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y activó también personal sanitario del centro de salud de Pampliega. Finalmente y tras ser atendido en el lugar, el herido fue trasladado el helicóptero de Sacyl al Hospital de Burgos.