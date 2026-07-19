De la Hoz: "Sería un error plantear un falso dilema entre defensa y agricultura. Europa necesita ambas cosas"

El eurodiputado Raúl de la Hoz durante una intervención - PPE

VALLADOLID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP Raúl de la Hoz ha defendido que Europa necesita reforzar su defensa ante un contexto geopolítico que "ha cambiado profundamente" --ha citado en concreto la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas o la protección de las fronteras-- pero ha advertido de que el "imprescindible" aumento de la inversión en defensa y seguridad no debe ir en detrimento de otras áreas, como la agricultura.

"Sería un error plantear un falso dilema entre seguridad y cohesión o entre defensa y agricultura. Europa necesita ambas cosas", ha reivindicado el europarlamentario del PP que ha situado la solución en conseguir un presupuesto europeo más eficiente y mejor orientado a las nuevas prioridades para lo que ha apostado por revisar los programas funcionan mejor y por aprovechar mejor cada euro.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Partido Popular Europeo (PPE) es que Europa sea más segura pero sin renunciar a las políticas que han impulsado el crecimiento, el empleo y la convergencia de los territorios durante las últimas décadas.

"Europa necesita invertir más en defensa, en seguridad, en innovación o en competitividad industrial, el Partido Popular Europeo lo apoya", ha aclarado el eurodiputado que insistido en que la respuesta no puede pasar por enfrentar prioridades.

Por otro lado, preguntado sobre si el nuevo presupuesto europeo reconocerá factores como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial en el reparto de fondos ha sentenciado que "debe hacerlo" y ha advertido de que Europa no se puede limitar a repartir fondos en función del PIB.

Así, ha recordado que hay regiones como Castilla y León que afrontan desafíos estructurales "muy específicos" y ha defendido que factores como la despoblación o la dispersión territorial deben tener "mayor peso" en el reparto de recursos "porque responden a necesidades permanentes que condicionan el acceso a servicios públicos, infraestructuras o empleo".

En este sentido, ha explicado que la cohesión territorial significa garantizar que quien quiera desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León pueda hacerlo, "con las mismas oportunidades que en cualquier otro lugar de Europa", ha remarcado, y crear las condiciones para que las personas puedan quedarse, emprender, trabajar y formar una familia "allí donde han elegido vivir".

"EUROPA SOLO SERÁ COMPETITIVA SI TODAS SUS REGIONES LO SON"

Otro de los objetivos del europarlamentario vallisoletano es que la cohesión siga siendo "una política independiente, con presupuesto propio y con una participación efectiva de las regiones". En este sentido, ha defendido que la cohesión no es un gasto y sí "una inversión para garantizar que todos los territorios puedan desarrollarse". "Europa sólo será competitiva si todas sus regiones lo son", ha zanjado.

De la Hoz ha admitido que una reducción de los fondos europeos para inversiones en el medio rural, infraestructuras o automoción tendría un "impacto importante" para Castilla y León puesto que se trata de recursos que permiten modernizar infraestructuras, apoyar al medio rural, impulsar la innovación y acompañar la transformación de sectores estratégicos como la automoción.

"Precisamente por eso trabajo para que Castilla y León siga contando con las herramientas necesarias para crecer, generar empleo y afrontar con garantías los grandes retos de los próximos años", ha explicado de su tarea en el Parlamento Europeo con el objetivo de mantener el apoyo a las políticas tradicionales que funcionan y de aprovechar al mismo tiempo nuevos instrumentos como el Fondo Europeo de Competitividad.

Por último, ha reivindicado que tanto el PPE como el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco han realizado un "excelente trabajo" para defender los intereses de Castilla y León y ha destacado que el Partido Popular Europeo está ejerciendo un "liderazgo claro" en esa negociación, "impulsando un presupuesto más ambicioso y defendiendo con firmeza los intereses de nuestras regiones".

A esto ha añadido que la Junta de Castilla y León está haciendo un "intenso trabajo" de defensa de los intereses de la Comunidad en el Comité de las Regiones y ante las instituciones europeas "para que la voz de Castilla y León esté presente en esta negociación".