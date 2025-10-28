Humoristas y magos españoles actuarán del 24 al 30 de noviembre en ocho centros cívicos de Valladolid y en el Calderón

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grandes humoristas y magos españoles actuarán en ocho centros cívicos de la capital vallisoletana y en el teatro Calderón, del 24 al 30 de noviembre, en Festival de Humor y Magia que este año dedica la Misión Valladolid a su desafío solidario y que ha sido presentado por el concejal de Medio Ambiente. Alejandro García Pellitero y el humorista J.J. Vaquero.

García Pellitero ha explicado que el reto al que se enfrentan todos, los ciudadanos es "lograr que las ciudades sean más saludables, donde se viva y se respire mejor" y ha aseverado que es un Festival solidario, porque parte de la recaudación, un 30 por ciento, se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer.

En clave de humor y magia, Gele Rodrigo, Paco Herrero y Nano Arranz actuarán en el Teatro Calderón el 29 de noviembre a las 20 horas; y el 30 de noviembre, a la misma hora lo harán Iñaqui Urrutia, J.J. Vaquero, Arturo González Campos y Dani Rovira.

Además, el programa Misión Valladolid se extiende a ocho centros cívicos, desde el lunes 24 al jueves 27 de noviembre, a las 19:30 horas y con dos actuaciones distintas en dos centros. Eva y qué, Roberto Chapu, Cheli Capitán Quique Matilla, Luis Larrodera, Coria Castillo, Fran en Chavo y Mago Toño compartirán su humor y magia en los centros cívicos José María Luelmo, Rondilla, Bailarín Vicente Escudero, Parquesol, Delicias, José Luis Mosquera, Zona Este y Canal de Castilla.

Es la segunda edición de esta iniciativa, que inicia el Ayuntamiento a través de IdeVa, que persigue transmitir un tema complejo como es la transición climática a través de eventos que lleguen al público general como la música o las artes escénicas