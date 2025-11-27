Iberaval recibirá 10 millones para reforzar su solvencia y financiar inversiones estratégicas

Archivo - Sede de Iberaval. - IBERAVAL - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León a realizar una aportación patrimonial de 10 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval, S.G.R, para reforzar su solvencia, aumentar el número de operaciones estratégicas y hacer frente a las necesidades de financiación de autónomos, emprendedores y empresas de la Comunidad.

Para alcanzar estos objetivos es necesario reforzar la solvencia de la compañía y cumplir las ratios establecidas por el Banco de España, ha añadido el Ejecutivo.

La Junta, con un 10,43 por ciento del capital suscrito, es el principal socio de Iberaval que ha desarrollado con éxito un plan estratégico de negocio que la sitúa como líder nacional en cuanto a volumen de financiación y garantías otorgados así como en número de socios partícipes, posicionándose como un instrumento de promoción económica de primera magnitud en Castilla y León.

Iberaval tiene en la actualidad una financiación viva que asciende a 1.713 millones de euros en 23.000 empresas, lo que supone un peso del 20,6 por ciento del total de las Sociedades de Garantía Recíproca españolas. Asimismo, cuenta con el 21 por ciento de avales activos y con 40.000 socios del total nacional.

Ha experimentado un crecimiento destacable en los últimos ejercicios, logrando a cierre de 2024 un crecimiento del 7 por ciento del importe formalizado en financiación para empresas, hasta alcanzar los 655 millones de euros.