El ICE convoca dos subvenciones por más de siete millones para creación de empresas y proyectos aeroespaciales

Archivo - Industria aeroespacial - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) dos convocatorias de subvenciones destinadas a la creación de nuevas empresas y al impulso de proyectos aeroespaciales, que suman inicialmente más de siete millones de euros.

La línea de mayor cuantía, dotada con 6.600.000 euros, tiene por objeto financiar proyectos de inversión para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas en la Comunidad. Esta partida podrá incrementarse hasta los 10 millones de euros y busca promover tanto la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena como el autoempleo.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los autónomos y pymes que pertenezcan a los sectores indicados en la convocatoria. Con carácter general, la subvención será del 35 por ciento sobre el coste subvencionable, aunque este porcentaje alcanzará el 75 por ciento en el caso de proyectos ubicados en localidades afectadas por los incendios forestales del verano de 2025.

El plazo de solicitud comienza este jueves y finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Por otra parte, el ICE ha convocado incentivos por un importe total de 480.000 euros para proyectos incluidos en el Programa de Incubación Aeroespacial de Castilla y León ESA BIC CyL.

Estas ayudas están dirigidas a 'startups' con menos de cinco años de existencia que desarrollen su actividad en el ámbito aeroespacial y dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad.

En este caso, la cuantía máxima por incentivo será de 60.000 euros, destinados al desarrollo de producto o la protección de derechos de propiedad intelectual. Los interesados en esta segunda línea dispondrán de un plazo de tres meses para presentar sus solicitudes a partir de este jueves.

Ambas resoluciones, firmadas el pasado 7 de mayo, contemplan la posibilidad de solicitar pagos anticipados. En la línea de creación de empresas, el anticipo podrá ser de hasta el 50 por ciento, mientras que en el programa aeroespacial se prevén dos pagos adelantados de hasta 20.000 euros cada uno vinculados a la evolución del proyecto.