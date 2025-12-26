Identificada por delitos de hurto y estafa a través del método de 'La siembra' en aparcamientos de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras obtener un visado mediante un documento falso presentado en Londres - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a una mujer presuntamente implicada en varios hechos delictivos cometidos en diferentes aparcamientos de establecimientos comerciales de Valladolid a través de modus operandi conocido como 'La Siembra', una técnica basada en generar una distracción para sustraer bolsos y efectos personales del interior de vehículos.

A la mujer se le imputan dos delitos leves de hurto, un delito de hurto, un delito de estafa y un delito de estafa en grado de tentativa por denuncias presentadas por tres mujeres entre los días 6, 8 y 31 de octubre tras haber sido víctimas de robos en circunstancias muy similares.

En concreto, el día 6 de octubre una mujer, que se encontraba en el interior de su vehículo con el bolso colocado en el asiento del copiloto, fue abordada por otra mujer desde otro vehículo, quien le solicitó indicaciones sobre cómo llegar a un hospital.

La víctima descendió de su coche para ayudarla y al regresar a su domicilio comprobó que su bolso había desaparecido, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras regresar al establecimiento y no localizarlo, dedujo que había sido sustraído mientras era distraída. Dos días después otra mujer denunció que, al iniciar la maniobra de salida marcha atrás, un vehículo bloqueó su movimiento.

Tras bajar la ventanilla, una joven le indicó que buscaban un hospital porque una acompañante tenía una fractura y después de una breve conversación, el vehículo abandonó el lugar, aunque al reanudar la marcha, la víctima comprobó que su bolso había desaparecido.

Posteriormente, su entidad bancaria confirmó extracciones de 1.000 euro en modo crédito y otros 1.000 en modo débito realizadas con su tarjeta.

Posteriormente, el día 31 del mismo mes en el aparcamiento de un centro comercial, una mujer fue abordada por los ocupantes de un vehículo quienes le preguntaron con nerviosismo por un hospital con servicio de urgencias.

La víctima dejó el maletero abierto mientras atendía a la pareja y al regresar comprobó que le habían sustraído la mochila. Aunque canceló de inmediato sus tarjetas, su banco le informó de un intento fallido de extracción de 600 euros y de una compra online no autorizada.

"LA SIEMBRA"

La investigación ha permitido determinar que los hechos responden al método delictivo conocido como 'La Siembra', caracterizado por un grupo organizado compuesto por un conductor y dos ocupantes que realizan una observación previa de la víctima, especialmente cuando deja su bolso a la vista en el interior del vehículo.

A continuación distraen intencionadamente a la víctima, generalmente al solicitar indicaciones sobre un hospital o una urgencia médica.

Mientras la víctima se aleja o baja la guardia, una tercera persona sustrae el bolso del asiento del copiloto aprovechando que el vehículo permanece abierto.

Tras obtener teléfonos móviles, documentación y tarjetas bancarias, los autores se desplazan rápidamente a cajeros automáticos para manipular la banca digital y generar códigos PIN que les permiten extraer dinero en efectivo de forma inmediata.

La Policía Nacional continúa las gestiones para la plena identificación del resto de integrantes del grupo criminal.