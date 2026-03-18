Identificadas cinco mulas bancarias y recuperados 10.000 de 130.000 euros estafados mediante 'smishing'

Imagen de archivo del grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid ha identificado a cinco mulas bancarias y ha logrado recuperar 10.000 de un total de 130.000 euros estafados hace un año a un vallisoletano mediante técnicas de suplantación de identidad bancaria, 'smishing'.

La investigación comenzó hace casi un año tras la denuncia presentada el 26 de marzo de 2025 por un varón que detectó que se habían realizado varias transferencias no autorizadas desde su cuenta corriente. El perjudicado explicó que en días previos había recibido varios mensajes de texto SMS supuestamente enviados por su entidad bancaria, en los que se le informaba de cargos y movimientos irregulares.

El denunciante aseguró que no había accedido a los enlaces incluidos en esos mensajes ni facilitado dato personal alguno. Sin embargo y según han informado fuentes policiales, al revisar su cuenta comprobó que el 25 de marzo se habían ejecutado cinco transferencias sin su conocimiento ni consentimiento.

Según consta en la denuncia, los delincuentes realizaron una primera transferencia de 56.000 euros a una cuenta bancaria ubicada en Reino Unido y desde esa misma cuenta británica se efectuó una segunda transferencia por 44.000 euros. Además, se registraron tres transferencias adicionales a diferentes cuentas bancarias españolas por importes de 15.000, 10.000 y 5.000 euros, lo que eleva el perjuicio económico a 130.000 euros.

La Policía Nacional ha explicado que ante la "gravedad" de los hechos ha solicitado a través de Comisión Rogatoria Internacional a Reino Unido el bloqueo de la cuenta receptora y la retrocesión de las transferencias de 56.000 y 44.000 euros. También se tramitan mandamientos judiciales dirigidos a las entidades bancarias españolas implicadas para bloquear y retrotraer las otras tres transferencias fraudulentas.

Finalmente y tras las gestiones de investigación efectuadas, "que en este tipo de delitos siempre son largas y tediosas", recuerdan desde la Policía Nacional, han logrado identificar a cinco mulas bancarias y recuperar 10.000 euros.

Según ha explicado la Policía, las organizaciones reclutan a estas personas, "a menudo mediante ofertas engañosas en internet o a través de captadores que actúan de forma presencial", para que faciliten un número de cuenta, abran una nueva o proporcionen un teléfono asociado a servicios de pago inmediato como Bizum.

Una vez incorporadas, las mulas reciben transferencias inmediatas procedentes de estafas y, según instrucciones, realizan reintegros en cajeros o nuevas transferencias a terceros, colaboración por la que perciben una cantidad económica proporcional al dinero movido. Además, en algunos casos, los delincuentes llegan a solicitar a la mula sus credenciales de banca online, con lo que consiguen el control total de la cuenta y pueden operar libremente en ella.