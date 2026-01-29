Identificados los restos del guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón Bazán en el Cementerio del Carmen

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (al fondo) en una de las reuniones llevadas a cabo en el marco de la recuperación de la memoria. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha anunciado este jueves que los restos del guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón Bazán acaban de ser identificados genética y antropológicamente 75 años después de su asesinato y posterior enterramiento entre los exhumados recientemente en el antiguo Cementerio del Carmen por la Asociación científica Sputnik Labrego y el Ayuntamiento de Ponferrada.

Este hallazgo ha sido posible gracias al proyecto coordinado por el historiador Alejandro Rodríguez Gutiérrez, una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Ponferrada y gestionada por la Asociación científica Sputnik Labrego con la colaboración de la empresa de arqueología Tempos Arqueólogos, la antropóloga física Laura González- Garrido y la Fundación Tecnalia Research & Innovation.

Para el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el resultado de la investigación pone de manifiesto la necesidad de conocimiento histórico "certero" de lo que ha sucedido en el pasado y "las importantes implicaciones de los aspectos humanos". Al respecto, ha señalado que se trata de personas que no fueron sometidas a juicio, que "en la lógica de la libertad y el pluralismo democrático no habían cometido ningún delito" y que terminaron sus vidas de forma "jurídicamente condenable y moralmente reprobable a manos de una violencia absolutamente injustificada".

"Por eso pensamos en las familias y en la necesidad de que todas estas personas tengan una sepultura digna, que es una forma de recuperación de una dignidad que nunca perdieron, pero que quisieron arrebatarles violentamente", ha subrayado y ha añadido que con esta actuación se lleva a cabo un ejercicio de "restitución histórica" y, en la medida de lo posible, también de "reparación", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Desde el año 2021 el Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Asociación científica Sputnik Labrego y con la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desarrolla diversos proyectos en materia de recuperación de la memoria democrática.

El proyecto 'Localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada', coordinado por el historiador Alejandro Rodríguez Gutiérrez, se ha desarrollado en diferentes fases. Primero, tras una intensa revisión documental que permitiera conocer todos los detalles posibles sobre dicho espacio, se han desarrollado cuatro campañas arqueológicas en septiembre de 2023, octubre de 2023, mayo de 2024 y septiembre de 2024.

RESTOS DE 11 VÍCTIMAS

En dichas campañas, tras verificar que seguían sepultados restos de personas que no fueron trasladadas al actual cementerio de Montearenas, se han rescatado los restos de, al menos, 11 víctimas que todavía permanecían allí enterradas.

Durante el 2025 las labores se centraron en las posibles identidades de dichas víctimas, por lo que a lo largo de la segunda mitad del año las tareas se fijaron en tres frentes. Por un lado, la extracción de muestras de los individuos exhumados, trabajos realizados por la doctora en antropología física Laura González-Garrido (Bioantropóloga) en colaboración con el Área de Antropología física de la Universidad de León (ULE).

En segundo lugar se abordó la localización de familiares de las más de 100 víctimas que fueron sepultadas en dicho cementerio entre julio de 1936 y mayo de 1951 y, en tercer lugar, se realizaron los contrastes genéticos oportunos que determinaran las posibles identidades de dichas víctimas, llevados a cabo por la Fundación Tecnalia Research & Innovation, sobre un total de 13 familias, entre las que se localizaron cuatro hijos, seis nietos y tres sobrinos de dichas víctimas.

Todo este proceso, que ha contado con el respaldo continuo de las familias de las víctimas, será presentado públicamente la próxima semana. Además, se está organizando una conferencia abierta al público para el próximo mes de febrero.