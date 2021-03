IE University convoca el I Concurso de Dibujo 'Mujer y Deporte' en Segovia

SEGOVIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE University en Segovia ha convocado el certamen 'Mujer y Deporte' patrocinado por la Junta de Castilla y León, en el cual los alumnos tendrán que reflejar en dibujos su visión sobre el papel de la mujer en el deporte.

Con el objetivo de promover la integración de la mujer en el deporte, especialmente en la etapa infantil y juvenil, IE University ha convocado el I Concurso de Dibujo 'Mujer y Deporte' dirigido a estudiantes de Segovia de los tres ciclos de Primaria y primer ciclo de Secundaria.

El concurso, patrocinado por la Junta de Castilla y León, está organizado por la Oficina de Igualdad de Género de IE University y el área de deportes de la institución académica.

Los estudiantes tendrán hasta el 12 de marzo para presentar sus dibujos --una obra por participante-- en los que tendrán que reflejar su visión sobre el papel de la mujer en el deporte.

La organización ha establecido un primer, segundo y tercer premio para cada una de las cuatro categorías establecidas en el concurso. Asimismo, las bases establecen que la técnica de dibujo será libre y en formato DIN-A4.

Según el comunicado de IE University recogido por Europa Press, esta primera edición del concurso se enmarca dentro del 'Mes Internacional de la Mujer' de IE Univesity, que se celebra durante todo el mes de marzo con una amplia cartera de actividades con el objetivo de promover la igualdad de género y trabajar para la visibilización de las mujeres profesionales.

"Garantizar la diversidad y la igualdad de oportunidades es una prioridad para IE University. Un ejemplo es la presencia de las mujeres en nuestra universidad: el 39 por ciento del profesorado, el 69 por ciento del staff y el 48 por ciento del alumnado son mujeres, de más de 140 nacionalidades", ha afirmado la coordinadora de la Oficina de Igualdad de Género de IE University, Soraya Polanco.

El jurado del concurso está formado por la relaciones públicas de IE Girl Up Club, Marta Ortiz; la directora Ejecutiva de IE Women, Alba Vázquez; el special advisor office of the President, José Félix Valdivieso; el coordinador del IE Creativity Center, Carlos Redondo; el miembro del Departamento de Comunicación de IE University Jesús Pascual, el director del Student Relations and Sports, Juan Barrio; la alumna y capitana del equipo IE Fútbol, Teresa Olombrada, alumna y capitana del equipo IE Fútbol; y la coordinadora de IE Gender Equality Office, Soraya Polanco.

IE University forma parte de la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, públicas y privadas, que se ha fundado en julio de 2020, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

IE ha sido una universidad pionera en establecer un Punto Violeta --espacio de atención e información sobre igualdad de género-- en la biblioteca de su campus.

En 2020, este proyecto ha sido reconocido por la American Library Association (ALA), la asociación de bibliotecas más antigua del mundo con sede en Estados Unidos, como una de las mejores prácticas bibliotecarias del mundo.