IES Beatriz Ossorio de Fabero (León) abre este martes plazo de matrícula extraordinario para el Ciclo de Informática

LEÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IES Beatriz Ossorio de Fabero (León) abrirá el plazo de matrícula extraordinario para su Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes el próximo martes día 9 y se podrá formalizar hasta las 14.00 horas del día 11.

Estos estudios forman al alumnado como técnicos informáticos, capacitándolos para un sector con alta demanda laboral. El plan de estudios abarca desde la instalación, mantenimiento, reparación y venta de equipos hasta la gestión de redes y soporte técnico. Además, la titulación permite el acceso directo a cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior.

Una de las mayores garantías de este ciclo es su elevada inserción académica y profesional. En este sentido, el 100 por ciento del alumnado que ha pasado por el centro está actualmente trabajando o ha continuado sus estudios.

La formación en el IES Beatriz Ossorio cuenta con la certificación CoDiCe TIC de nivel 4 (avanzado), que reconoce la integración "óptima" de las tecnologías en la enseñanza, según ha informado a Europa Press en un comunicado el IES Beatriz Ossorio.

El alumnado del cliclo contará con una atención personalizada y convenios de prácticas, que favorecen una inmersión "real" en el mundo profesional en la zona.