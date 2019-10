Igea acusa a Puente de comportarse como un "chulo de bar" y ve una "falta de respeto" que quiera "imponer el protocolo"

Publicado 01/10/2019 15:00:12 CET

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha acusado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de comportarse como un "chulo de bar" por querer "imponer el protocolo" en la reunión prevista con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y decidir "quién va a la reunión".

Después de que Puente haya renunciado a acudir a la reunión con Ortega, prevista para este martes en la sede de la Consejería, por incluir la presencia de Igea en la misma, el vicepresidente de la Junta ha criticado que alguien vaya "a la casa de uno a pedirle financiación", pero al mismo tiempo le diga: "El protocolo te lo pongo yo".

"Estamos aquí para trabajar por los ciudadanos. No estamos dispuestos a tolerar esta falta de respeto hacia los ciudadanos. Cuando uno no respeta a las instituciones no respeta a los ciudadanos", ha advertido Igea, quien ha defendido que forma parte de un Gobierno "preocupado por el funcionamiento de Valladolid, por sus iniciativas culturales", motivo por el cual se iba a celebrar esta reunión.

En cuanto a su presencia en el encuentro, Francisco Igea ha defendido que es la Junta la que decide "quién la representa" y cuándo entiende "que necesita elevarse el nivel o no" con la presencia del vicepresidente además de la del consejero del ramo.

Para Igea, la actuación de Óscar Puente supone "una falta de educación evidente", al tiempo que ha insistido en la "falta de respeto absoluta" que supone "quejarse y pedir financiación, ser invitado a la reunión" y querer ser "quien decide quién va a la reunión".

"INAUDITO"

"Esto no lo he visto en mi vida. En mi casa no me dice usted quién lo organiza o cómo se organiza", ha rechazado Igea, para quien todo esto resulta "inaudito".

Tras sostener que desde que es vicepresidente de la Junta ha acudido a reuniones acompañando tanto a consejeros propuestos por el PP como por Cs, puesto que representa a "todo el Gobierno", ha recordado que los detalles de la reunión "ya se sabían desde hace días" y el Ayuntamiento "tenía plena constancia".

En cuanto a su situación personal con Puente, Francisco Igea ha negado que mantenga "ninguna relación intempestiva" con el alcalde de Valladolid porque representa "a los ciudadanos" y, por lo tanto, no puede guiarse "por filias o fobias". "No tengo problemas personales en la Administración", ha recalcado.

Después de insistir en que está "absolutamente dispuesto" a reunirse con el alcalde, la concejal o el jefe del servicio de Cultura, así como a ofrecer "ayuda" a los ciudadanos de Valladolid, ha advertido de que no lo están a que les "marquen la agenda"

"Seguimos abiertos a colaborar, a aumentar el apoyo como en el resto de las capitales de Castilla y León, a continuar con la actitud de trato igualitario hacia todo el mundo, pero nadie va a marcar el protocolo de la Junta de Castilla y León fuera del Gobierno de Castilla y León", ha sostenido el vicepresidente autonómico.

"Si yo voy a su casa él marca el protocolo, si él viene a la nuestra, somos nosotros quienes marcamos el protocolo. No puede ser que uno se pase semanas y meses quejándose de que qué poco caso nos hacen y cuando la Junta está dispuesta a darte más ayuda, más financiación y eleva su nivel de representación para darle más importancia al encuentro, tú te comportes como un chulo de bar", ha añadido.

Por último, Francisco Igea, que se ha reunido en la mañana de este martes con una delegación empresarial zamorana encabezada por el presidente de la Diputación, Francisco Requejo, se ha referido a la posibilidad de que el consejero de Cultura acuda a una próxima reunión en el Ayuntamiento de Valladolid, para sentenciar que Javier Ortega irá "donde decida la Junta".