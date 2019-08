Igea afirma que Cs no aprobará gastos excepcionales para el apartamento de las Cortes y aboga por normalizar la política

Publicado 17/08/2019 14:24:49 CET

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha abogado por "normalizar la política" al insistir en que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, no se trasladará al apartamento del Parlamento autonómico.

"A mi no me gusta y desde luego nuestro partido no va a aprobar ni un solo gasto excepcional para eso", ha señalado Igea en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La polémica sobre el apartamento también trascendió en las redes sociales y provocó una discusión vía Twitter entre el vicepresidente de la Junta y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien dijo de Fuentes que no había "comido caliente en su vida". Al hilo de esta afirmación, Igea se ha preguntado de forma retórica si alguien se imagina a los líderes nacionales de Ciudadanos, Albert Rivera, o del PP, Pablo Casado, hablado así de alguien de la oposición. "El mismo respeto hay que exigirle al alcalde de Valladolid", ha señalado.

No obstante, ha reiterado que se trata de una polémica "absurda" porque el presidente del parlamento ya ha dicho que no va a trasladarse. "Esas dependencias están ahí desde el año 2007 cuando no existíamos como partido en las cortes de Castilla y León, ni hemos hechos los planos ni las dependencias, ni las hemos dotado", ha aseverado Igea.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta también ha recordado que delegados del Gobierno y otros altos cargos de la administración cuentan con viviendas a su disposición en Valladolid por lo que "no es algo excepcional". De hecho, Igea ha apuntado que el propio Patxi López contaba con un piso en Madrid pagado por el Parlamento.

"Cuando una persona se presenta por una provincia tiene unas dietas y unos ingresos y debe vivir en su apartamento, como hacemos todos", ha afirmado Igea, quien ha abogado por "intentar normalizar la política".