Igea a Barcones : "Aquí no hemos tenido el trabajo que en Andalucía. Allí se iban de putas"

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Virginia Barcones ha arremetido contra la Junta por "dar largas" a su compromiso con la regeneración y los "dedazos", mientras que el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que están "razonablemente" satisfecho con el acuerdo en esta materia con el PP, plasmado en una agenda con 18 puntos, para espetar que aquí no han tenido el trabajo que en Andalucía, que fue "más duro" porque allí "se iban de putas".

La procuradora socialista ha recordado, durante su intervención, que el Gobierno autonómico ha dado "largas" a la regeneración, han deshojado la margarita para que los "chiringuitos" se queden como "estaban".

"Eso sí, excepto su ya declarada manía persecutoria por el diálogo social, que no es otra cosa que su obsesión por los agentes sociales, económicos, por los sindicatos y empresarios que han acreditado una amplia trayectoria de responsabilidad y sentido de comunidad que ya les gustaría a ustedes", ha espetado Barcones que ha ironizado con que los 'populares' se mueven como "pececillo en el agua" en la "administración B".

"Mucho ruido para dejarlo todo igual, no cambiar nada y seguir dejando que la corrupción y el clientelismo y los enchufes sigan campando a sus anchas", ha subrayado para recordar al vicepresidente de la Junta que llegaban a la política autonómica para acabar con los "dedazos, los enchufes y los amiguetes". "Ya sabemos lo que vale su palabra", ha ironizado.

En este punto ha cargado contra el Gobierno autonómico al entender que cualquier ocasión "siempre es buena" para atacar el Diálogo Social. "Lo único que quieren cerrar es la Fundación Anclaje. Donde deben, no quieren, y donde quieren es que no pueden", ha resumido.

Al hilo de esta argumentación, Barcones ha insistido en que no hay argumentos "ni políticos, ni económicos, ni de utilidad social" para atacar a la Fundación Anclaje. "Se ha construido entre todos, tiene reconocimiento nacional, internacional y, sobre todo, ha sido y es tremendamente útil para Castilla y León, para arreglar conflictos laborales y crisis empresariales. Mínimo coste y máxima efectividad social", ha explicado la socialista que ha recordado como el organismo a mediado en conflictos como Elorriaga, Nissan, Campofrío o Dulciora, entre otros.

"Mire sus días en el Gobierno autonómico se cuentan por el daño que hacen a esta tierra, que es ya insoportable. Todo lo enfangan. Quieren estropear las pocas cosas que funcionan. Piense si esto es lo que prometieron. Gobernar es hacer cada día el ejercicio de la humildad, de escuchar. Desde luego que Castilla y León necesita y merece un Gobierno muy diferente al que representan ustedes", ha concluido.

DEFENSORES DEL LEGADO DEL PP

Igea, por su parte, ha reprochado al PSOE ser los "mejores defensores" del legado del PP en la Comunidad. "No sé para que se presentan ustedes a las elecciones realmente, porque no sé qué es lo que quieren cambiar. Lo único que dicen cuando se va a hacer algo es oiga, no lo hagan", le ha reprochado el vicepresidente y portavoz.

En este punto, ha hecho un repaso de los 18 puntos de acuerdo respecto a la agenda de regenaración. Entre ellos, ha destacado la protección al informante. "Aquí se sigue haciendo. Y es más, estamos creando una oficina de prevención, de lucha contra el fraude. Aquí no se hace un Calvente. Aquí, a los que denuncian corrupción no los denunciamos falsamente por acoso sexual. Eso pasa con sus socios de gobierno", ha espetado.

También les ha reprochado que no saliera la supresión de los aforamientos, porque, a su juicio, el PSOE no tiene interés en "cambiar nada" para seguir siendo "casta".

También ha recomendado a Barcones que lea el informe creado por la comisión paritaria para ver cómo se acaban con los "dedazos". "Es verdad que en esta comunidad no hemos tenido el trabajo que tuvimos en Andalucía porque allí fue mucho más duro. Allí la gente es que se iba de putas", ha zanjado.

Ha recordado también que el decreto de simplificación administrativa ha salido aprobado "naturalmente" con el voto del PSOECyL en contra. En esto punto ha afeado, en relación a la transparencia en la publicidad institucional, que los socialistas presentarán mañana una propuesta que ya se está haciendo en la Agencia de Evaluación de las políticas públicas.

Además de citar otros puntos del acuerdo, ha anunciado que la Junta hará públicas todas y cada una de las subvenciones que salen del Diálogo Social para que la gente sepa cómo se gasta el dinero, quién recibe subvenciones y cómo se justifica.

Por último, Igea ha hablado del endurecimiento del código ético de la Junta lo que impedirá, según sus palabras, que "nadie podrá irse de vacaciones en un yate hortera con un constructor al que se le ha dado un obra". "Así que en este sentido, estamos razonablemente satisfechos de nuestra agenda Regeneración. No sé si ustedes lo estarán también", ha concluido.