Igea pide a los ciudadanos que sean "mejores" que quienes les gobiernan

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha pedido este jueves a los ciudadanos que sean "mejores" que quienes les gobiernan y ha augurado que una tercera ola, con una ocupación de las UCIs por encima del 40 por ciento en la Comunidad, sería "un auténtico desastre".

Así se ha manifestado Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en referencia a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, celebrado este miércoles bajo la presidencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, donde se autorizó a las comunidades a endurecer las medidas del Plan de Navidad si lo consideran necesario.

"Quiero pedir algo a los ciudadanos. Sean ustedes mejores que quienes les gobernamos" ha afirmado Francisco Igea, después de que en la reunión del CISNS, desde Castilla y León, junto a otras autonomías, se pidiese un documento conjunto sobre restricciones, a lo que el Ministerio respondió dando vía libre a que las comunidades puedan tomar medidas más restrictivas, si así lo consideran, por la evolución de la pandemia.

Por ello, el vicepresidente ha asegurado que a hay días que se viven "cosas incomprensibles" y ha manifestado su "desesperación por vivir en un país con un presidente de Gobierno que está calculando con una cosa" que ni para él ni para la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene precio, y es que la pandemia se ha llevado "a miles de muertos".

Ante este escenario, Igea ha pedido "sentido común" para afrontar una situación que ha comparado con un partido de fútbol, que no se gana hasta que suena el silbato y acaba el enfrentamiento, porque se puede ir ganando tres a cero pero acabar perdiendo si te encajan cinco goles en los últimos minutos.

"Hay días que nos hemos vuelto locos y no sé de qué hablamos. Cuántas cañas, cuántas cenas, cuántas chorradas hay que hacer para que muera una persona", ha aseverado Igea, quien ha insistido en que esta no debe ser la "última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o familiares" por lo que ha insistido en mantener las medidas de prevención y ha apelado a la responsabilidad para no pagar ese alto precio. "No podemos pensar que hay un precio en vidas humanas que podemos pagar", ha subrayado.

Y es que hay que seguir aguantando, ha enfatizado el vicepresidente y portavoz de la Junta, quien ha aseverado que se ha trabajado "muy duramente" para llegar a la situación actual aunque ha dejado claro que una tercera ola puede llegar con una ocupación de las UCIs en la Comunidad por encima del 40 por ciento, lo que sería "es un auténtico desastre".

En los mismos términos se ha manifestado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha manifestó la "decepción" de Castilla y León en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad por la falta de "liderazgo" por parte del Ministerio y no acordar medidas de aplicación común en todos los territorios.

Casado ha defendido la "unidad de acción" para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y se ha referido al caso de la canciller alemana Angela Merkel que ha tomado decisiones de endurecimiento en un estado federal y ha dejado claro que lo que pasa en países vecinos como Italia, Alemania o Reino Unido, "donde la situación está empeorando mucho" llegará "en breve" a España, porque así lo demuestra la experiencia.