Igea pide a Sánchez que sume mayoría y deje reuniones que son "teatro" y "pura inconsciencia"

Actualizado 26/08/2019 15:05:03 CET

El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Ciudadanos en la Comunidad, Francisco Igea, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que trate de sumar una mayoría parlamentaria y deje unas reuniones con colectivos que considera que son "teatro" y "pura inconsciencia".

Igea, en el marco de la toma de posesión de la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, María García, se ha expresado así en torno a la marca 'España Suma' y a las negociaciones de PSOE y Podemos.

Francisco Igea considera que "lo que toca ahora" es que haya un candidato "capaz" de resolver lo que los ciudadanos han dicho y no de hablar de unas siguientes elecciones, por lo que ha llamado a la "responsabilidad" de quien es el candidato para que lo haga.

"La política consiste en interpretar unos resultados de los ciudadanos, no se puede devolver la pelota a los ciudadanos cuando uno no sabe qué hacer con ella", ha expresado el vicepresidente de la Junta, que cree que si no son capaces de hablar con otros partidos como Podemos y lo que se hace es una "teatralización" como la que considera que hace Sánchez reuniéndose "con quien no le va a sumar una mayoría parlamentaria", lo que supone "jugar con la voluntad de los ciudadanos".