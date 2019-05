Igea pone "la igualdad de todos los españoles" como condición para "participar del cambio" en CyL

Publicado 30/04/2019 18:42:35 CET

SALAMANCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que "el que quiera participar del cambio ya sabe cuál es la condición, es la igualdad de todos los españoles".

Así lo ha señalado en Salamanca, antes de participar en la presentación de la lista de la formación naranja a la Alcaldía de la ciudad, donde ha atendido a los medios y donde, en respuesta a si esa condición va dirigida al candidato socialista, Luis Tudanca, ha respondido: "Se lo estoy explicando al señor Tudanca, al señor Mañueco y a todo el mundo, estoy explicando que las condiciones de este partido son las de la igualdad".

"El Partido Popular mantiene condiciones desiguales en muchas comunidades, el Partido Socialista mantiene condiciones desiguales, se mantienen trabas a nuestros funcionarios, se mantienen situaciones de privilegio que perjudican a nuestras empresas, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, el que quiera hablar con nosotros, el que quiera participar del cambio que va a traer ciudadanos a esta comunidad, tiene que tener eso muy claro, sea quien sea", ha continuado.

Igea ha insistido en que Ciudadanos es "el partido que más crece" y es "una alternativa real para el cambio", que "sale a ganar", porque "Castilla y León quiere algo nuevo, esperanza, aire fresco", y que "no admitirá tratos con nadie que no crea en la igualdad". "Nosotros no vamos a subastar el cambio, nosotros vamos a ser el cambio", ha apostillado.

"Ojo, si alguien piensa que vamos a subastar el cambio, o que vamos a subastar alcaldías por diputaciones o por comunidades, está muy equivocado, los derechos de los ciudadanos no se subastan", ha añadido.

Por otro lado, sobre si las cifras alcanzadas el pasado domingo, en las elecciones generales, son "extrapolables" a las que obtendrá Ciudadanos el 26 de mayo, ha matizado: "No son extrapolables porque los datos de las autonómicas van a ser mucho mejores".

Para el candidato de Cs, en su visita a la sede de su partido en Salamanca, el motivo que les llevará a mejorar los resultados se debe a que "el Partido Popular, aquí en la autonomía, representa el fin de un ciclo, el fin de una época".