Igea recalca que España necesita "un Gobierno de verdad" que "vuelva a creer" en la igualdad de todos ante la ley

Publicado 23/04/2019 20:10:47 CET

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este martes en Zamora que España necesita "un Gobierno de verdad que vuelva a creer que todos los españoles somos iguales ante la ley".

Igea, que ha participado en un coloquio junto con el candidato al Congreso de los Diputados por Zamora José Antonio Bartolomé, ha afirmado que "si alguien quiere que Zamora, que Castilla y León no sea olvidada, sólo tiene un partido al que votar, que es Ciudadanos" porque es el que apuesta por "la igualdad, la igualdad de derechos y la igualdad territorial".

Francisco Igea ha recordado que este 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, que conmemora la revuelta de los Comuneros de 1520, protagonizada por Bravo, Padilla y Maldonado, que fueron "héroes de la nación que querían que los impuestos fueran iguales para todos, que los derechos fueran iguales para todos, en todo el reino".

El candidato de la formación que lidera Albert Rivera ha señalado que hoy son cuestiones de las que también se habla. "Hablamos de la igualdad, de la unidad de la nación, de mantener el estado del bienestar y hablamos de no volver a olvidar a esta gente que vive en estas tierras", en referencia a Zamora, cuyos ciudadanos "necesitan representantes que se acuerden de ellos, que no negocien con nacionalistas, que no les traten en pie de desigualdad, que no piensen que tener subvenciones o una fiscalidad distinta porque uno es de un territorio u otro", ha recalcado.

De esta forma, Francisco Igea apuesta por un Gobierno que "no esté sujetado por gente que se cree que es mejor por nacer al norte del Ebro o cerca del Mediterráneo. Para ello, considera necesaria la contribución de Zamora, donde las encuestas apuntan a un posible escaño de diputado de Ciudadanos en el Congreso.

"Ninguno de los diputados que representó a Zamora en esta última legislatura ha peleado por la igualdad de derechos, por acordarse de que la gente que vive aquí, en esta tierra con un 20% de paro, que es el corazón de la España vaciada, necesita una representación eficaz, que se acuerde de ellos", ha incidido.

Igea ha apuntado a José Antonio Bartolomé como "ese candidato" que puede "contribuir a una España que vuelva a creer en la igualdad".

Bartolomé, a su vez, ha afirmado que Ciudadanos está "muy cerca de romper el bipartidismo" en la provincia, "muy castigada por la despoblación, el desempleo, la falta de ilusión, la imposibilidad de los jóvenes o los problemas para crear una familia". "Nosotros estamos aquí para que eso cambie, para que todo eso que ha traído el bipartidismo cambie y las personas puedan tener aquí su futuro".